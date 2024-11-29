В России снизят цены на молоко и масло

Производители и торговые сети договорились снизить цены на молоко и масло

Российские производители и продавцы договорились с регуляторами снизить цены на молоко и масло. Об этом пишут «Известия».

Генеральный директор «Молвеста» Анатолий Лосев рассказал, что договоренность заключается в том, чтобы выделить несколько позиций товаров для поддержки социально незащищенных слоев населения. К ним относятся пенсионеры, малообеспеченные граждане и другие.

Он подчеркнул, что на молоко в недорогой упаковке жирностью 2,5 процента цена снизится на 10 процентов, на масло крестьянское жирностью 72 процента — на 7–10 процентов.

Ранее стало известно, что по итогам октября 2024 года мировой индекс цен на продовольственные товары (FFPI) вырос до максимального с апреля 2023-го показателя и достиг отметки в 127,4 пункта. За отчетный период цены выросли почти на все отслеживаемые аналитиками товарные категории, за исключением мяса.