Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:54, 29 ноября 2024Экономика

В России снизят цены на молоко и масло

Производители и торговые сети договорились снизить цены на молоко и масло
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Российские производители и продавцы договорились с регуляторами снизить цены на молоко и масло. Об этом пишут «Известия».

Генеральный директор «Молвеста» Анатолий Лосев рассказал, что договоренность заключается в том, чтобы выделить несколько позиций товаров для поддержки социально незащищенных слоев населения. К ним относятся пенсионеры, малообеспеченные граждане и другие.

Он подчеркнул, что на молоко в недорогой упаковке жирностью 2,5 процента цена снизится на 10 процентов, на масло крестьянское жирностью 72 процента — на 7–10 процентов.

Ранее стало известно, что по итогам октября 2024 года мировой индекс цен на продовольственные товары (FFPI) вырос до максимального с апреля 2023-го показателя и достиг отметки в 127,4 пункта. За отчетный период цены выросли почти на все отслеживаемые аналитиками товарные категории, за исключением мяса.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Удар «Искандера» по ВСУ в Одессе уничтожил 72 военных. Среди них были французские наемники

      Продававшего пулеметы и винтовки за границу россиянина задержали сотрудники ФСБ

      Главное здание СК России впервые стало местом преступления

      Жена главы соццентра на Алтае раскрыла причину смерти постояльцев

      Трамп вылез из праздничной индейки и станцевал под свою победную песню

      Число отравившихся в частном доме престарелых россиян резко возросло

      Россиянка описала поездку в Оман фразой «мужчины должны обойтись без шорт»

      Украина пыталась ударить десятками беспилотников по шести регионам России

      ВСУ направили в Курскую область подготовленные на Западе военные части

      В России директора социального центра задержали после отравления трех постояльцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше