В России высказались об обмене телами военнослужащих с Украиной

Депутат Чепа: Украина получила больше тел погибших при обмене из-за потерь

Украина получила в 10 раз больше тел погибших военнослужащих при обмене с Россией из-за высоких потерь, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Я думаю, что здесь один ответ, что, к сожалению, этот конфликт несет большое количество жертв. Вина за эти жертвы лежит на странах Запада, НАТО, которые организовали этот конфликт, и на киевской власти, которая этот конфликт поддерживает Алексей Чепа депутат Госдумы

«Такое соотношение — это огромное количество людей. Украина несет гораздо большие потери — это первая причина, а второе — мы очень бережно относимся ко всем погибшим, ко всем раненым. Отношение у нас к этому в наших вооруженных силах и у Украины разное», — сказал депутат.

29 ноября Россия и Украина провели очередной обмен телами военнослужащих, сообщил военный корреспондент Александр Коц. По его словам, Москва получила 52 тела, Киеву передали почти в 10 раз больше — 502. Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными Украины подтвердил обмен. Там уточнили, что из этого числа 397 украинских военных лишились жизни на донецком направлении боевых действий, 24 — на луганском, 64 — на запорожском. Кроме того, еще 17 возвращены из моргов на территории России.