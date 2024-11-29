В России заявили о попадании бизнеса в кредитную кабалу из-за роста ставки

Глава РСПП Шохин: расходы бизнеса по ранее привлеченным займам выросли в разы

Расходы российского бизнеса по ранее привлеченным кредитам и займам к настоящему времени выросли в разы из-за рекордного роста ключевой ставки Центробанка (ЦБ). О попадании отечественных предприятий в кабалу заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Его слова приводит «Интерфакс».

С этой проблемой столкнулись не только крупные, но также малые и средние российские предприятия и компании. В результате на отечественном промышленном рынке к настоящему времени сложилась «достаточно сложная» ситуация, посетовал Шохин. На этом фоне перспективы развития российского бизнеса выглядят «не очень радужно». «В разы увеличились расходы компаний на обслуживание ранее привлеченных кредитов», — резюмировал глава РСПП.

Шохин добавил, что лучшим сценарием стала бы стабилизация ключевой ставки и отсутствие роста налогов для российского бизнеса. При таком раскладе у отечественных компаний оказалось бы больше ресурсов, которые бы они могли направлять на социальные благотворительные проекты. Однако в реальности свободных средств у бизнеса с каждым днем становится все меньше. При этом предприниматели, отметил Шохин, даже на фоне резкого роста ключевой ставки продолжают финансировать социальные проекты.

В конце октября совет директоров ЦБ по итогам очередного заседания повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — с 19 до 21 процента годовых. Достигнутая планка оказалась рекордной, предыдущий максимум (20 процентов) был зафиксирован в марте 2022-го, вскоре после начала боевых действий на востоке Украины. Руководство регулятора объяснило нынешний рост ставки прежде всего возросшим инфляционным давлением на российскую экономику.

Ранее советник главы ЦБ Кирилл Тремасов не исключил, что по итогам 2024 года темпы роста потребительских цен в стране вплотную приблизятся к верхней границе обновленного прогноза по инфляции в 8,5 процента. На этом фоне он допустил, что регулятор может вновь поднять ставку и ужесточить денежно-кредитную политику (ДКП) по итогам ближайшего заседания, которое состоится 20 декабря.