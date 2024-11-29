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08:09, 29 ноября 2024Россия

В российском регионе автомобиль сбил амурского тигра

В Приморье автомобиль сбил амурского тигра, зверь убежал в лес
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

В окрестностях Фокино в Приморье автомобиль сбил амурского тигра. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что после ДТП на 88-м километре трассы ВладивостокНаходкаПорт Восточный хищник убежал в лес. В публикации уточняется, что пострадавшее животное может представлять опасность.

В свою очередь, администрация Фокино порекомендовала владельцам частных домов не оставлять домашних животных на улице на ночь, а в случае обнаружения хищника сообщать об этом в полицию и в министерство природных ресурсов региона.

Ранее на Дальнем Востоке россияне встретили амурского тигра на оживленной автомобильной трассе. Местные жители заметили животное на дороге между Владивостоком и Уссурийском.

До этого сообщалось, что в Приморье амурский тигр оставил «сообщение» сородичам необычным способом. На размещенных кадрах запечатлен хищник, нюхающий траву на берегу реки. По словам ученых, тигр таким образом оставляет метки для своих сородичей. Они, в свою очередь, могут узнать его пол и возраст.

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