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12:35, 29 ноября 2024Силовые структуры

В российском регионе местного жителя осудили за изнасилование подростка-инвалида

В Удмуртии суд дал мужчине 10,5 года за изнасилование и заражение ВИЧ подростка
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Удмуртии суд дал мужчине 10,5 года за изнасилование и заражение ВИЧ подростка-инвалида. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Он осужден по статье 131 («Изнасилование») УК РФ.

По данным следствия, подсудимый знал, что заражен ВИЧ-инфекцией и совершил изнасилование 15-летней пострадавшей, которая является ребенком-инвалидом. Подросток находится в беспомощном состоянии из-за психического расстройства.

Суд приговорил его к 10,5 года колонии строгого режима, также он должен выплатить компенсацию несовершеннолетней в размере 1,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело в отношении директора лицея за домогательства в отношении ученика.

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