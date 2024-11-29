В российском регионе местного жителя осудили за изнасилование подростка-инвалида

В Удмуртии суд дал мужчине 10,5 года за изнасилование и заражение ВИЧ подростка-инвалида. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Он осужден по статье 131 («Изнасилование») УК РФ.
По данным следствия, подсудимый знал, что заражен ВИЧ-инфекцией и совершил изнасилование 15-летней пострадавшей, которая является ребенком-инвалидом. Подросток находится в беспомощном состоянии из-за психического расстройства.
Суд приговорил его к 10,5 года колонии строгого режима, также он должен выплатить компенсацию несовершеннолетней в размере 1,3 миллиона рублей.
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