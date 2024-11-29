В США заявили об игре Запада по правилам России

CNN: Россия заставила Запад играть по ее правилам в ущерб собственным

Россия своими действиями на поле боя и в политическом пространстве заставила Запад играть по ее правилам, заставив его исходить из предпосылок РФ, в ущерб собственной стратегии. Об этом заявил телеканал CNN.

«Кремль ведет борьбу за то, чтобы заставить Запад исходить из российских предпосылок, а не из своих собственных. Запад склоняют принимать решения в той альтернативной реальности кремлевского поколения, которая позволит России победить в реальном мире», — говорится в докладе Института изучения войны (ISW), который цитирует телеканал.

В материале сравнили нынешний подход России с советским «рефлексивным контролем». В качестве примера результатов такого подхода приводится дискуссии на Западе относительно передачи Украине вооружения. При принятии решения союзники держат в уме возможную реакцию Москвы, опасаясь ответа.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину. Согласно ей, Москва может применить ядерное оружие, если оружие массового поражения будет использовано против нее или ее союзников, а также при агрессии против России и Белоруссии с применением обычного оружия, создающего критическую угрозу суверенитету и целостности государств.