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17:46, 29 ноября 2024Экономика

В ЦБ собрались бороться с ипотечными схемами по-новому

Замглавы ЦБ Габуния: будут предложены новые меры для борьбы с ипотечными схемами
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Центробанк России (ЦБ) собирается предложить новые меры для борьбы с ипотечными схемами на рынке жилья. Об этом заявил заместитель председателя финансового регулятора Филипп Габуния, его слова передает «Российская газета».

По словам замглавы ЦБ, в ближайшее время регулятор предложит новые ограничения в части формирования резервов банков. Для схем, которые будут вызывать беспокойство Центробанка, разработают дополнительные требования, уточнил Габуния. О том, как новые меры будут работать, замглавы ЦБ не уточнил — эту информацию регулятор раскроет позже.

Ранее в ЦБ не увидели снижения цен на жилье в стране. По оценкам финансового регулятора, пока можно говорить лишь о замедлении темпов роста стоимости домов и квартир в России.

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