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00:32, 29 ноября 2024Мир

Во Франции потребовали отставки Макрона

Депутат Меланшон призвал президента Франции Макрона уйти в отставку
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Ronan Liter / Reuters

Основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, являющийся неформальным лидером левого «Нового народного фронта», призвал президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

По его словам, это необходимо для преодоления кризисной ситуации в стране. «В условиях, когда институты власти блокированы, есть только одно решение — отставка президента республики», — заявил он.

Меланшон считает, что отставка правительства может последовать уже в начале следующей недели. «У нас есть своя кандидатура на пост премьер-министра. В случае, если она не устроит президента, ему придется уйти в отставку», — отметил политик.

Ранее Елисейский дворец прокомментировал слова Макрона о якобы скорой отставке правительства Барнье из-за вотума недоверия партии Марин Ле Пен. «Президент республики не является комментатором текущих событий. Стране нужна стабильность», — отмечается в публикации.

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