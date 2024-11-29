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09:49, 29 ноября 2024Экономика

Замена электросчетчика обошлась россиянке почти в 2 миллиона рублей

Жительница Воронежа потеряла 1,8 млн руб. на замене электросчетчика
Виктория Клабукова

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Замена прибора учета обошлась 61-летней жительнице Воронежа почти в 2 миллиона рублей. О схеме обмана пишет пресс-служба местного отделения МВД.

С женщиной связались по мобильному телефону. Собеседник представился ей работником городской энергокомпании и уведомил о необходимости в срочном порядке заменить электросчетчик в квартире. Для вызова специалиста, по его словам, требуется встать в электронную очередь, а бронь подтверждается через код в СМС. Женщина, не усомнившись в доводах афериста, последовала его инструкциям. Получив секретный код из сообщения, мошенник закончил разговор.

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Следом поступил звонок из правоохранительных органов. Лжесиловик проинформировал пенсионерку, что доступ к ее банковским данным получили неизвестные. В дальнейшем звонок перевели на подставного банкира, который строго рекомендовал для защиты средств перевести все сбережения на «безопасный» счет. После транзакции банковский служащий сообщил пострадавшей, что на нее оформили кредит на 800 тысяч рублей. Заявку, как он поспешил успокоить, можно блокировать, если самой взять ссуду, а полученные деньги перевести на указанные реквизиты. Женщина так и сделала.

Правда вскрылась, когда россиянка рассказала о случившемся дочери. Они обратились в полицию. Общая сумма ущерба составила 1,8 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее жертвой мошеннической схемы с заменой счетчика стал житель Барнаула. Махинатор убедил горожанина установить на телефон специальное приложение, ссылку на которое отправил сообщением. Перейдя по ней, мужчина загрузил на телефон вредоносное ПО, благодаря чему злоумышленники получили доступ к его банковским вкладам.

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