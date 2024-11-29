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16:39, 29 ноября 2024Забота о себе

Врач назвала способы спастись от последствий новогоднего переедания

Гастроэнтеролог Топчий: после переедания нужно сократить привычные порции
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sebastian Coman Photography / Unsplash

Чтобы спастись от последствий переедания в новогоднюю ночь, можно следовать нескольким простым советам, рассказала врач-гастроэнтеролог Татьяна Топчий. Способы сделать это она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

«Во-первых, надо наладить свой обычный режим приема пищи, которого вы придерживались до праздников. Во-вторых, немного сократить привычные порции», — порекомендовала Топчий. Она также призвала употреблять после переедания натуральные кисломолочные продукты, которые не содержат сахара или других наполнителей.

Врач добавила, что после переедания можно устроить разгрузочный день, однако призвала ни в коем случае не голодать. По ее словам, для разгрузочного дня хорошо подойдут такие блюда, как легкий бульон, крупы из сложных углеводов и овощи.

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Ранее врач-диетолог Нурия Дианова посоветовала россиянам покупать искусственную икру для украшения салатов и закусок к Новому году. По ее словам, этот продукт делают из бурых водорослей, благодаря чему он получается полезным и низкокалорийным: в 100 граммах имитированной икры всего около 50 килокалорий.

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