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19:30, 29 ноября 2024Забота о себе

Врач связал появление детских шуток у взрослого человека с серьезной болезнью

Невролог Шкаровский: лобно-височная деменция может начаться с детских шуток
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Один из типов деменции может начаться с того, что взрослый человек начинает по-детски шутить, рассказал врач-невролог Андрей Шкаровский. Появление подобного юмора он связал с развитием серьезной болезни в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, лобно-височный тип деменции может сильно отличаться от других форм этого заболевания. Он начинается с выраженных поведенческих и речевых расстройств, однако память при этом виде деменции практически сохраняется.

«Пациент с таким заболеванием будет неряшливым, с бедным словарным запасом, в речи могут использоваться неуместные, "детские" шутки, ругательства. Критика к своему состоянию у такого человека будет снижена», — объяснил Шкаровский.

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