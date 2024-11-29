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10:24, 29 ноября 2024Россия

Взрыв прогремел в жилом доме в российском регионе

Дети пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ингушетии
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Прокуратура Республики Ингушетия

Взрыв прогремел в доме в селении Пседах в Ингушетии. Об этом сообщает прокуратура региона в Telegram.

По информации надзорного органа, взрыв газа произошел в частном жилом доме на улице Почтовая. «Будут установлены все обстоятельства и причины случившегося», — сообщили представители прокуратуры.

Telegram-канал Mash Gor сообщает, что в результате взрыва есть пострадавшие: хозяйка дома получила несовместимые с жизнью травмы, также пострадали трое ее детей, один из которых доставлен в реанимацию.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Жуковском прогремел взрыв в квартире многоэтажки на улице Осипенко. После взрыва в квартире на 12-м этаже начался пожар.

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