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11:53, 25 ноября 2024Россия

В подмосковной многоэтажке прогремел взрыв

Shot: в подмосковном Жуковском прогремел взрыв в многоэтажке
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Shot

В подмосковном Жуковском прогремел взрыв в квартире многоэтажки на улице Осипенко. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, в результате начался пожар в квартире на 12 этаже. Также повреждены помещения на 13 и 14 этажах здания. Жильцы дома после взрыва выбежали на улицу. Информация о пострадавших пока не поступала.

Как стало известно, в нескольких метрах от горящего дома находится школа. Получила ли она повреждения, не уточняется. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Причина инцидента неизвестна.

Ранее жилой дом взорвался в дагестанском поселке Ленинкент. В результате пострадал один человек, которого в тяжелом состоянии доставили в больницу. Предварительно, причиной произошедшего стал взрыв газа. О том, что к нему привело, не сообщалось.

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