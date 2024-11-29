YouTube попросил российских пользователей удалить видео про VPN

YouTube попросил пользователей удалить видео про VPN по требованию Роскомнадзора

Администрация видеохостинга YouTube попросила пользователей из России удалить видео, популяризирующие VPN-сервисы. Уведомление платформы имеется у РБК.

YouTube распространил среди российских пользователей, публикующих видео о VPN, предупреждение о том, что Роскомнадзор внес их ролики с методами обхода блокировок в реестр запрещенной информации на основании части 7 статьи 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Как следует из уведомления, если пользователь не удалит такой ролик самостоятельно, компания будет вынуждена ограничить доступ к видео.

В Роскомнадзоре подтвердили информацию о том, что ведомство направило требование об удалении контента, популяризирующего использование VPN и других способов обхода ограничений.

«К настоящему моменту со стороны администрации YouTube не исполнены требования по удалению более 300 материалов, популяризующих использование VPN-сервисов и других программ для обхода блокировок доступа к противоправному в России контенту», — рассказал представитель регулятора.

25 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн предупредил о замедлении работы YouTube в России. Такая мера направлена против видеохостинга, который, как подчеркнул парламентарий, безнаказанно нарушает законодательство РФ.