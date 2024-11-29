Застрявшим в Антарктике пассажирам круизного лайнера предложили компенсацию

Swan Hellenic компенсирует застрявшим в Антарктике пассажирам стоимость круиза

Компания Swan Hellenic пообещала пассажирам, застрявшим в Антарктике на круизном лайнере, компенсировать стоимость поездки в соответствии с законодательством. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель головного офиса фирмы на Кипре уточнила, что данные о поломке судна ей не поступали. «Мы пока не получали официального заявления, но оно будет, думаю, в ближайшее время», — отметила она.

Сотрудница Swan Hellenic добавила, что в непредвиденных ситуациях компания обычно возмещает пассажирам ущерб. «Все будет в соответствии с европейским законодательством», — заверила она.

Более 170 пассажиров круизного корабля SH DIANA застряли по пути в Антарктиду из-за проблем с двигателем. Недовольные туристы, в числе которых оказались россияне, устроили на борту акцию протеста и объявили голодовку. Они требуют вернуть им деньги за круиз, который стоил около миллиона рублей.