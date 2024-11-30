Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:54, 30 ноября 2024Мир

Европейцы получат инструкции на случай войны

Conversation: страны Европы готовят гражданам инструкции на случай войны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Власти стран Прибалтики и Северной Европы подготовят для граждан инструкции на случай чрезвычайной ситуации или войны. Об этом сообщает The Conversation.

В статье отмечается, что Эстония, Латвия и Литва на протяжении десяти лет регулярно обновляли рекомендации для населения по действиям в критических условиях. В текущем году их обновили Дания и Норвегия.

При этом, по данным издания, распространяемая в Дании информация связана в первую очередь с возможными кризисами и включает в себя советы по выживанию в течение трех дней без электричества.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США увидели готовность Зеленского завершить конфликт без возврата территорий. На это указали слова о «зонтике НАТО»

      Тренер клуба РПЛ получил красную карточку за угрозы судье после матча

      Европейцы получат инструкции на случай войны

      Трамп назвал встречу с Трюдо продуктивной

      На Западе раскритиковали новый план по Украине

      Шесть кораблей НАТО прибыли в Таллин

      В Британии раскрыли намерение Трампа по Украине

      Возможность Украины вступить в НАТО при Трампе оценили

      Служба госбезопасности Грузии заявила о попытке захвата власти в стране

      В городе на западе Украины случилась авария в энергосистеме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше