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12:10, 19 ноября 2024Россия

Медведев предрек начало третьей мировой войны

Медведев предрек третью мировую войну после обновления ядерной доктрины Путиным
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предрек начало третьей мировой войны после того, как президент России Владимир Путин обновил ядерную доктрину. Свой комментарий по ситуации он разместил в Telegram-канале.

Экс-президент отметил, что применение Украиной ядерных ракет НАТО для ударов вглубь России можно квалифицировать как нападение.

«В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWII», — написал Медведев.

По мнению зампреда Совбеза, президент США Джо Байден решил красиво уйти, «забрав с собой значительную часть человечества».

Ранее стало известно, что Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания.

Инициативу лидера обновить ядерную доктрину поддержали в Минобороны России. Глава ведомства Андрей Белоусов обосновал принимаемые меры изменившейся военно-политической обстановкой.

ЖЗЛ
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