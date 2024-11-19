Медведев предрек третью мировую войну после обновления ядерной доктрины Путиным

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предрек начало третьей мировой войны после того, как президент России Владимир Путин обновил ядерную доктрину. Свой комментарий по ситуации он разместил в Telegram-канале.

Экс-президент отметил, что применение Украиной ядерных ракет НАТО для ударов вглубь России можно квалифицировать как нападение.

«В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWII», — написал Медведев.

По мнению зампреда Совбеза, президент США Джо Байден решил красиво уйти, «забрав с собой значительную часть человечества».

Ранее стало известно, что Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания.

Инициативу лидера обновить ядерную доктрину поддержали в Минобороны России. Глава ведомства Андрей Белоусов обосновал принимаемые меры изменившейся военно-политической обстановкой.