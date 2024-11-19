Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предрек начало третьей мировой войны после того, как президент России Владимир Путин обновил ядерную доктрину. Свой комментарий по ситуации он разместил в Telegram-канале.
Экс-президент отметил, что применение Украиной ядерных ракет НАТО для ударов вглубь России можно квалифицировать как нападение.
«В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWII», — написал Медведев.
По мнению зампреда Совбеза, президент США Джо Байден решил красиво уйти, «забрав с собой значительную часть человечества».
Ранее стало известно, что Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания.
Инициативу лидера обновить ядерную доктрину поддержали в Минобороны России. Глава ведомства Андрей Белоусов обосновал принимаемые меры изменившейся военно-политической обстановкой.