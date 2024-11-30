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01:08, 30 ноября 2024Мир

Постпред России высказался о поддержке «евротройкой» и США антииранской резолюции

Ульянов: резолюция МАГАТЭ по Ирану говорит о недальновидности «евротройки» и США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Принятие антииранской резолюции Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) говорит о недальновидности «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) и США, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, у этих стран на повестке дня есть «сильная антииранская программа». Дипломат отметил, что «евротройка» при принятии документа не учитывает факта визита в Иран главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

«И его действительные усилия по установлению конструктивного диалога с новым правительством Ирана для решения оставшихся проблем и обеспечения прочного стабильного сотрудничества с Тегераном», — высказался Ульянов.

Ранее четыре страны опубликовали совместное заявление, согласно которому поддержали антииранскую резолюцию МАГАТЭ.

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