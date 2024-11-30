Постпред РФ назвал опасной резолюцию МАГАТЭ по Ирану

Постпред РФ Ульянов: резолюция МАГАТЭ по Ирану вредна и ведет к эскалации

Антииранская резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ведет к эскалации напряженности вокруг иранской ядерной программы, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Об этом пишет РИА Новости.

Как указал постпред, Москва против этого документа по нескольким причинам. Он назвал резолюцию «несвоевременной и бессмысленной» с политической точки зрения.

«Это решение чревато опасными последствиями, которые могут подорвать сотрудничество Ирана и МАГАТЭ и в целом стать причиной нарастания напряженности касательно темы иранского атома», — подчеркнул он.

Ульянов добавил, что резолюция «вредна для механизма безопасности агентства».

Он также подчеркнул, что резолюция МАГАТЭ по Ирану говорит о недальновидности «евротройки» и США.