Мужчину раздавило прессом мусоровоза во время сбора макулатуры

В Улан-Удэ собирателя макулатуры раздавило в прессе мусоровоза

В Улан-Удэ мужчину во время сбора макулатуры раздавило прессом мусоровоза. Об этом сообщает управление Следственного комитета России по региону.

По предварительным данным, мужчина вместе с товарищем занимались сбором и продажей макулатуры. «30 ноября они приехали к магазину на улице Добролюбова, откуда стали забирать картонные коробки, укладывать их в кузов и прессовать. Во время работы один из мужчин поднялся на край кузова, не удержался на ногах и упал под прессовочную плиту», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что спасти собирателя макулатуры не удалось. Он скончался на месте.

По факту случившегося следователи начали доследственную проверку для установления всех обстоятельств происшествия.

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