На Украине ввели отсрочку от призыва для стоматологов и протезистов

Минэкономики Украины: протезисты могут претендовать на отсрочку от призыва

На Украине стоматологи-ортопеды и протезисты теперь могут претендовать на отсрочку от призыва но военную службу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минэкономики Украины.

«В список должностей, которые могут быть забронированы без ограничений по объемам, добавлены специалисты в сфере протезно-ортопедического производства», — заявили в ведомстве.

Согласно документу, критически важные предприятия должны обновить данные до 28 февраля 2025 года, а зарплата с декабря у всех забронированных сотрудников должна быть от 480 долларов.

Ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщило, что на Украине 45 процентов военнообязанных с ограниченной годностью к службе после повторного прохождения медкомиссии были признаны годными.