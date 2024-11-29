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23:47, 29 ноября 2024Бывший СССР

Ограниченно годных украинцев признали годными к службе

Генштаб ВСУ: 45% ограниченно годных украинцев признали годными к службе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

На Украине 45 процентов военнообязанных с ограниченной годностью к службе после повторного прохождения медкомиссии были признаны годными. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«45 процентов мужчин, ранее имевших статус "ограниченно годных к военной службе", после повторного осмотра получили статус "годен". Остальные 55 процентов признают "негодными"», — отмечает издание.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена оказывает давление на Украину, чтобы снизить возрастной порог призыва до 18 лет для быстрого увеличения численности украинской армии. По словам источника в Белом доме, Киеву в данный момент требуется больше человеческих ресурсов для участия в конфликте.

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