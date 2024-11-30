На Западе предсказали бегство до пяти миллионов украинцев из-за проблем со светом и теплом

Times: Запад ждет до 5 млн беженцев с Украины из-за проблем со светом и теплом

Западные чиновники ожидают до пяти миллионов беженцев с Украины из-за проблем со светом и теплом этой зимой. Об этом сообщает газета The Times.

В статье отмечается, что массовое бегство людей с Украины произойдет, если тепло- и электросети выйдут из строя после атак на энергосистему.

Это число значительно увеличится, если российским войскам удастся прорвать фронт, пишет издание.

Как сообщили в Минобороны РФ, за неделю с 23 по 29 ноября российские войска нанесли один массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также ударными беспилотниками по Украине. Атаки велись в том числе по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса страны.

