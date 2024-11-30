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10:42, 30 ноября 2024Интернет и СМИ

На Западе раскритиковали руководство НАТО за провоцирование России

Журналист Боуз раскритиковал политиков НАТО за провоцирование России
Семен Александров (редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Журналист Чей Боуз раскритиковал руководство НАТО за провоцирование России и задал вопросы о последствиях эскалации конфликта. Свое обращение к чиновникам Североатлантического альянса он опубликовал на странице в соцсети X.

«Сколько политиков НАТО погибнет в боях, если им удастся начать войну с Россией? А сколько из вас и ваших детей погибнет в боях, если им удастся начать войну с Россией?» — написал он.

Ранее американский журнал The American Conservative заявил, что удары дальнобойными ракетами ATACMS производства США и британскими ракетами Storm Shadow по территории России бесполезны. В статье подчеркивается, что у России есть преимущество над Западом и Украиной в вопросе вооружения.

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