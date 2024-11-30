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13:52, 30 ноября 2024Россия

Озвучены суточные потери ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ потеряли свыше 250 человек за сутки боев в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 250 человек за сутки боев в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Также оборонное ведомство отчиталось об огневом поражении районов сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Всего с начала августа, когда ВСУ вторглись в Курскую область, их потери составили почти 37 тысяч человек и 225 танков.

29 ноября российские войска ударили по элитному подразделению украинских операторов беспилотников в Курской области. Сообщается, что потери противника составили 66 человек, что эквивалентно 11 расчетом операторов дронов.

ЖЗЛ
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