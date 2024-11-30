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10:12, 30 ноября 2024Путешествия

Работа аэропорта Махачкалы приостановлена из-за угрозы беспилотников

Рамазанов: работа аэропорта Махачкалы приостановлена из-за угрозы беспилотников
Семен Александров (редактор)

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Работа аэропорта Махачкалы приостановлена из-за угрозы беспилотников до 11:30 по московскому времени. Об этом заявил генеральный директор воздушной гавани Саид Рамазанов, сообщает РИА Новости.

«Введен режим "Ковер" в связи с беспилотной опасностью. Работа аэропорта приостановлена до 11:30», — сказал он.

Ранее неизвестный дважды за день перехватил радиочастоту аэропорта Ростова-на-Дону и пугал диспетчеров дагестанцами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Отмечается, что мужчина проник на рабочую радиочастоту российской авиагавани. Сотрудники заявили о возможном минировании в полицию. К аэропорту прибыли правоохранители и вместе со служебной собакой обследовали три этажа здания и район вокруг.

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