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17:38, 27 ноября 2024Путешествия

Мужчина перехватил радиочастоту аэропорта России и пугал диспетчеров дагестанцами и БПЛА

Неизвестный дважды за день перехватил радиочастоту аэропорта Ростова-на-Дону
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Неизвестный дважды за день перехватил радиочастоту аэропорта Ростова-на-Дону и пугал диспетчеров дагестанцами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом пишет Baza.

По данным источника, мужчина проник на рабочую радиочастоту российской авиагавани днем 20 ноября. Его послание, которое каждый раз было одним и тем же, слышали два разных диспетчера.

«Платов — вышка! Дагестанцы заминировали аэропорт. Наблюдаю дронов», — произносил злоумышленник.

Сотрудники воздушной гавани заявили о возможном минировании в полицию. К аэропорту прибыли правоохранители и вместе со служебной собакой обследовали три этажа здания и район вокруг.

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«Никаких взрывных устройств, подозрительных дагестанцев или БПЛА в небе не обнаружили, — говорится в сообщении. — Эвакуацию персонала не проводили».

Ранее авиакомпании Индии получили десятки новых угроз о взрывах на борту самолетов. Сообщения о минировании, которые впоследствии оказались ложными, получили три зарубежных перевозчика — Indigo, Vistara и Air India. Они касались рейсов из Индии в Турцию и Саудовскую Аравию.

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