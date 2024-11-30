Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Акрон
Сегодня
14:00 (Мск)
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|17-й тур
ЦСКА
Сегодня
16:30 (Мск)
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|17-й тур
Ростов
Сегодня
19:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|17-й тур
Милан
Сегодня
20:00 (Мск)
Эмполи
Италия — Серия А|14-й тур
Боруссия Д
Сегодня
20:30 (Мск)
Бавария
Германия — Бундеслига|12-й тур
09:49, 30 ноября 2024Спорт

Российский хоккеист ударил Малкина клюшкой по спине во время матча НХЛ

Игрок НХЛ Задоров ударил Малкина клюшкой по спине, сидя на скамейке запасных
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Никита Задоров

Никита Задоров. Фото: Kyle Ross-Imagn Images / Reuters

Российский защитник «Бостон Брюинс» Никита Задоров ударил соотечественника, нападающего «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина клюшкой по спине во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

Задоров задел Малкина, сидя на скамейке запасных. В ответ форвард «Питтсбурга» также хотел нанести удар, однако промахнулся и задел другого игрока «Бостона» — Мэйсона Лорея. В результате судьи наказали Задорова и Малкина малыми штрафами.

Встреча завершилась победой «Питтсбурга» со счетом 2:1. Малкин отметился результативной передачей.

38-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Вместе с командой российский хоккеист стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

Задоров — воспитанник московского ЦСКА. Он выступает в Северной Америке с 2012 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Сочи местные жители сообщили о взрывах. Они слышали громкий гул и видели яркие вспышки в небе

      Россиянам рассказали о шести неочевидных функциях Telegram

      Беспилотники ВСУ атаковали Дагестан

      Под Петербургом мужчина жестоко расправился с сожительницей

      Российский хоккеист ударил Малкина клюшкой по спине во время матча НХЛ

      Рогов заявил об отказе Зеленского спасти группировку ВСУ в Курахово

      В Госдуме предложили изымать жилье у россиян за одно нарушение

      Главу российского социального центра отправили в СИЗО директора после массового отравления

      В МИД России предложили Западу сжечь подготовленные для Украины доллары

      На Украине предрекли одну кардинальную перемену в поведении Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше