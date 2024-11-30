Российский хоккеист ударил Малкина клюшкой по спине во время матча НХЛ

Игрок НХЛ Задоров ударил Малкина клюшкой по спине, сидя на скамейке запасных

Российский защитник «Бостон Брюинс» Никита Задоров ударил соотечественника, нападающего «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина клюшкой по спине во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

Задоров задел Малкина, сидя на скамейке запасных. В ответ форвард «Питтсбурга» также хотел нанести удар, однако промахнулся и задел другого игрока «Бостона» — Мэйсона Лорея. В результате судьи наказали Задорова и Малкина малыми штрафами.

Встреча завершилась победой «Питтсбурга» со счетом 2:1. Малкин отметился результативной передачей.

38-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Вместе с командой российский хоккеист стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

Задоров — воспитанник московского ЦСКА. Он выступает в Северной Америке с 2012 года.