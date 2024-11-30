Сенатор заявил о хаосе в США

Сенатор Пушков: победа Трампа на выборах вызвала переполох у его противников

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что победа Дональда Трампа на выборах президента в США спровоцировала переполох среди его противников во всех сферах из-за непредсказуемости политика. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков указал, что видит в либеральном стане США разброд и шатание. «Госслужащие — "федеральные бюрократы", как их называют в США, — в ужасе, что при Трампе вскроется бессмысленность работы многих из них, и их либо сократят, либо их "жизнь изменится навсегда"», — добавил он.

Сенатор добавил, что даже агенты ФБР, причастные к обыскам в имении Трампа, «глотают ксанакс» из-за страха быть уличенными в работе на действующего американского лидера Джо Байдена.

10 ноября Трамп окончательно одержал победу на выборах в США. Это стало известно в результате подсчета голосов в Аризоне, являющейся последним ключевым штатом на выборах этого года.