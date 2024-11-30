Шольц призвал не играть в «русскую рулетку» c безопасностью Германии

Шольц: нельзя играть в «русскую рулетку» с безопасностью через ультиматумы РФ

Германии нельзя играть в «русскую рулетку» со своей безопасностью через ультиматума России. К этому призвал действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе первой предвыборной речи на конференции партии социал-демократов (СДПГ) в Берлине, трансляция которой доступна на YouTube-канале партии.

По словам политика, его оппонент Фридрих Мерц хочет предъявить ультиматум России, в случае невыполнения которого немецкие крылатые ракеты будут направлены далеко вглубь ее территории.

«Осторожно! Нельзя играть в "русскую рулетку" с безопасностью Германии», — сказал он. Шольц призвал к дальнейшей поддержке Украины, при которой Германия не окажется втянута в конфликт.

Ранее немецкий посол в России Александр Ламбсдорфф рассказал, что в недавнем телефонном разговоре между канцлером ФРГ и президентом России Владимиром Путиным глава немецкого правительства просил российского лидера не следовать «жестокой логике войны». Дипломат заявил, что Германия придерживается последовательной позиции, согласно которой конфликт может быть урегулирован только путем проведения российско-украинских переговоров.