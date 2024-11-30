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16:47, 30 ноября 2024Спорт

Тарасова оценила информацию о почти двухстах штрафах Загитовой за нарушение ПДД

Тарасова о том, что фигуристка Загитова нарушила ПДД 197 раз: СМИ часто врут
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Алина Загитова

Алина Загитова. Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила информацию о том, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова за 2024 год почти 200 раз нарушила правила дорожного движения (ПДД). Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Это написало российское СМИ, почему я должна им верить, если они часто врут?» — задалась вопросом Тарасова. Она добавила, что не фиксировала эти нарушения.

Ранее «Постньюс» сообщил, что на Porsche Macan 2020 года выпуска Загитовой числится 175 штрафов, на BMW X6 30d — еще 22. Таким образом, она 197 раз нарушила ПДД. Отмечалось, что фигуристка оплатила все штрафы.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.

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