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23:49, 30 ноября 2024Мир

В Иране опровергли сообщения о присутствии боевиков в Дамаске

ТАСС: иранский журналист опроверг сообщения о присутствии боевиков в Дамаске
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Omar Sanadiki / Reuters

Информация о присутствии боевиков в Дамаске не соответствует действительности. Об этом сообщил корреспондент гостелерадиокомпании Ирана, передает ТАСС.

По его словам, сирийская армия отражает нападение террористов в окрестностях Алеппо, частично находящегося под контролем радикалов. В настоящее время боевики пытаются двигаться на юг, рассказал корреспондент.

Ранее в СМИ появилась информация о стрельбе возле генерального штаба сирийской армии в Дамаске. Сообщалось, что в стране произошла попытка военного переворота.

28 ноября сирийские боевики начали крупное наступление на позиции правительственных войск в районе провинции Алеппо. Повстанцы захватили 13 деревень и крупнейшую базу сирийской армии в этой местности.

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