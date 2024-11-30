В социальном центре на Алтае умерли пять постояльцев

Пять постояльцев соццентра «Дом помощи» в Алтайском крае умерли в ноябре

Пять постояльцев социального центра «Дом помощи» в Алтайском крае умерли в период с 18 по 28 ноября 2024 года. Об этом стало известно во время судебного заседания, сообщает ТАСС.

«По вышеуказанному адресу скончались Зинченко, Леконцев, Ефимов, Жук. При доставлении в медицинское учреждение города Барнаула скончалась также Бочкарева, предварительной причиной их смерти явилось отравление», — сообщила судья.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о помещении директора центра Алика Гельфенбайна в следственный изолятор. Он проведет под стражей два месяца, этот срок может быть продлен.

Ранее его жена заявила, что причиной смерти постояльцев стал ротавирус. Женщина подчеркнула, что постояльцев заразил бездомный, которого недавно привезли в соццентр.