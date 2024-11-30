Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:57, 30 ноября 2024Силовые структуры

В социальном центре на Алтае умерли пять постояльцев

Пять постояльцев соццентра «Дом помощи» в Алтайском крае умерли в ноябре
Семен Александров (редактор)

Фото: Axel Heimken / dpa / Globallookpress.com

Пять постояльцев социального центра «Дом помощи» в Алтайском крае умерли в период с 18 по 28 ноября 2024 года. Об этом стало известно во время судебного заседания, сообщает ТАСС.

«По вышеуказанному адресу скончались Зинченко, Леконцев, Ефимов, Жук. При доставлении в медицинское учреждение города Барнаула скончалась также Бочкарева, предварительной причиной их смерти явилось отравление», — сообщила судья.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о помещении директора центра Алика Гельфенбайна в следственный изолятор. Он проведет под стражей два месяца, этот срок может быть продлен.

Ранее его жена заявила, что причиной смерти постояльцев стал ротавирус. Женщина подчеркнула, что постояльцев заразил бездомный, которого недавно привезли в соццентр.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Белоусов отменил положение о кадровом резерве на гражданской службе

      Пьяный российский полицейский угнал машину, врезался в сугроб и угрожал коллегам

      Посетитель ночного клуба выстрелил в администратора заведения из-за депозита

      Норвежский биатлонист обрадовался лишению россиянина олимпийского золота

      В Петербурге мигрантка вонзила соотечественнику в шею осколок бутылки и сбежала

      Российская школа загорелась на площади почти в тысячу «квадратов»

      В Москве задержали директора турфирмы за организацию путешествий для ЛГБТ-сообщества

      Москвич избил бейсбольной битой приятеля после приглашения пожить у себя

      В Турции назвали заинтересованные в наступлении террористов на Алеппо страны

      Российские средства ПВО сбили украинскую управляемую ракету «Нептун»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше