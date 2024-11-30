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16:54, 30 ноября 2024Мир

Выявлены личности двух подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

Роммель: установлены личности двух подозреваемых в подрыве «Северных потоков»
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Генпрокуратура Германии установила личности подозреваемых в подрыве «Северных потоков». Об этом рассказал генпрокурор ФРГ Йенс Роммель изданию Spiegel.

По словам Роммеля, удалось опознать двоих обвиняемых. Генпрокурор уточнил, что расследование направлено на установление личностей других подозреваемых. Кроме того, Роммель ответил на вопрос о возможной причастности Украины к инциденту.

«Это была серьезная атака на энергоснабжение нашей страны, которая была способна дестабилизировать местную экономику и общество — независимо от политической принадлежности», — сказал генпрокурор.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил сомнение относительно версии о подрывах «Северных потоков» в 2022 году дайверами-любителями на яхте.

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