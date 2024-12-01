В России вступил в силу сезонный запрет для автомобилистов

В России начал действовать сезонный запрет езды на летней резине

В России начал действовать сезонный запрет езды на летней резине, наказание в виде штрафа в размере 500 рублей может применяться в течение декабря, января и февраля. Об этом говорится во вступившем в силу в 2023 году постановлении правительства о поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Документ размещен на официальном портале правовой информации.

При этом в Министерстве внутренних дел (МВД) России пообещали не штрафовать автомобилистов за использование летней резины. Об этом, в частности, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк. «В СМИ и Telegram-каналах появился ряд публикаций о том, что с 1 декабря полицейские якобы будут штрафовать всех, кто не использует зимнюю резину. Поверьте, это не так», — отметила она в своем Telegram-канале.

Осенью 2023 года начальник Госавтоинспекции (ГАИ) России Михаил Черников также заявлял, что инспекция не собирается штрафовать автомобилистов за летнюю резину зимой.

Однако, как указал в беседе с «Лентой.ру» в октябре юрист общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», адвокат Сергей Радько, подобные заявления не могут отменить действие Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и запрещать кого-то наказывать. В то же время он констатировал, что по итогам прошлого сезона ему неизвестно о случаях, чтобы кого-то оштрафовали за езду на летней резине зимой.