Еще один беспилотник сбили в российском регионе

Губернатор Богомаз: еще 1 БПЛА самолетного типа сбили в Брянской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в небе над Брянской областью. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал губернатор.

Ранее появилась информация о том, что беспилотник влетел в пятиэтажный дом в Брянской области. Позднее Богомаз сообщил, что жилой дом был полностью уничтожен.