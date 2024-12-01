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21:58, 1 декабря 2024Россия

Еще один беспилотник сбили в российском регионе

Губернатор Богомаз: еще 1 БПЛА самолетного типа сбили в Брянской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в небе над Брянской областью. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал губернатор.

Ранее появилась информация о том, что беспилотник влетел в пятиэтажный дом в Брянской области. Позднее Богомаз сообщил, что жилой дом был полностью уничтожен.

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