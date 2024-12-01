Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» победить в матче НХЛ

Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Монреаль» в матче НХЛ

Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Монреаль Канадиенс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:3. Победить «Рейнджерс» помог в том числе российский форвард Артемий Панарин — на его счету гол и результативная передача. Команда прервала серию из пяти поражений.

Всего в текущем сезоне 33-летний Панарин провел 23 матча в регулярном чемпионате. В них россиянин забросил 13 шайб и сделал 15 пасов. В трех предыдущих играх он не отметился результативными действиями.

В активе «Рейнджерс» 27 очков в 23 встречах, клуб идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Монреаль» замыкает этот список, располагаясь на 16 строчке с 19 очками.

