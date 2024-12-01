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10:17, 1 декабря 2024Спорт

Грузинский футболист «Наполи» высказался о протестах на родине

Грузинский игрок «Наполи» Кварацхелия призвал остановить насилие и агрессию
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @kvara7

Полузащитник итальянского «Наполи» и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) высказался об акциях протеста, проходящих на его родине

Он поддержал тех, кто выступает за вступление в Евросоюз, и призвал остановить насилие и агрессию. «Желание и воля грузинского народа идти по европейским дорогам — это наш исторический выбор, единственный правильный выбор, и отворачиваться от этой дороги недопустимо», — отметил Кварацхелия.

Протесты в Грузии начались 28 ноября после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Евросоюз.

Кварацхелия в нынешнем сезоне провел 23 матча в составе «Наполи» во всех турнирах. В активе полузащитника пять голов и три результативные передачи.

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