К боевикам в Сирии попал новый иранский беспилотник

Сирийские боевики захватили иранский разведывательно-ударный БПЛА Ababil-3

Сирийские боевики захватили иранский разведывательно-ударный БПЛА Ababil-3, пишет «Военный Осведомитель» в Telegram.

Беспилотник был брошен на авиабазе Квейрис близ Алеппо. Подобные средневысотные ударные дроны могут эффективно поражать движущиеся цели за счет наводимых по лучу лазера боеприпасов. Помимо ударной функции БПЛА способны подсвечивать цели и для 152-миллиметровых управляемых снарядов «Краснополь», которые также могут уничтожать подвижные цели.

Помимо прочего, на авиабазе Квайрес боевики захватили советский зенитный ракетный комплекс С-200. Также захвачены вертолет Ми-8, учебно-боевой самолет L-39 и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь».

Кроме того, сообщалось, что в Алеппо захватили оставленный сирийскими войсками Ми-8 с портретом Башара Асада на борту. Протурецкие боевики сняли на видео вертолет с портретом президента Сирии, однако неизвестно, исправна ли техника.