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13:42, 1 декабря 2024Мир

У боевиков в Сирии появился вертолет Ми-8 с портретом Асада на борту

Боевики в сирийском Алеппо получили вертолет Ми-8 с портретом Башара Асада
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: Telegram-канал Военный Осведомитель

В Алеппо боевики захватили оставленный сирийскими войсками вертолет Ми-8 с портретом Башара Асада на борту. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

Протурецкие боевики сняли на видео вертолет с портретом действующего президента Сирии, но не показали, исправен ли он.

28 ноября сирийские боевики начали крупное наступление на позиции правительственных войск в районе Алеппо. Сообщалось, что повстанцы захватили 13 деревень и крупнейшую базу сирийской армии в этой местности.

Ранее сообщалось, что у членов террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России) уже есть реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ураган» калибра 220 миллиметров. Также уточняется, что на аэродроме Квейрис сирийцы бросили свои L-39ZA, используемые в качестве легких штурмовиков, запас авиабомб к ним, а также советскую зенитную самоходную установку «Шилка».

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