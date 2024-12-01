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13:41, 1 декабря 2024Мир

Сирийские боевики получили ракетный комплекс С-200

Боевики захватили крупный арсенал вооружения армии Сирии, включая комплекс С-200
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Below the Sky / Shutterstock / Fotodom  

Боевики в Сирии захватили советский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-200 на авиабазе Квайрес близ Алеппо. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

Отмечается, что помимо стрелкового оружия, боеприпасов и бронетехники захвачены вертолет Ми-8, учебно-боевой самолет L-39 и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь».

«Военный осведомитель» между тем сообщал, что у протурецких боевиков террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России) появилась установка «Ураган» с полным боекомплектом. Террористы также делали фото на фоне захваченного в Алеппо «Панциря».

Между тем на авиабазе ВВС Сирии Абу-эд-Духур в распоряжении боевиков оказались танки Т-72 и Т-55, БТР-80, РСЗО «Град», 130-миллиметровая пушка М-46 и ЗСУ-23-4 «Шилка». Часть брошенной техники может быть неисправной.

Неожиданное наступление оппозиционных правительству Башара Асада террористов началось 27 ноября. К утру следующего дня сообщалось, что боевики ХТШ захватили «Базу 46», крупнейший гарнизон сирийской армии в провинции Алеппо, и 13 поселков к западу от окрестностей города. Асад заявил, что вооруженные силы страны при помощи российских и иранских союзников «успешно отражают атаку террористов и вскоре перейдут в контрнаступление».

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