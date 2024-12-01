«Локомотив» проиграл «Химкам» в матче РПЛ

«Локомотив» на своем поле проиграл «Химкам» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» на своем поле проиграл «Химкам» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Антон Заболотный, Зелимхан Бакаев и Лукас Вера. У железнодорожников отличился Владислав Сарвели.

«Химки» прервали серию из четырех матчей подряд без побед, набрали 16 очков и вышли на 11-е место. В активе «Локомотива» 34 очка, клуб находится на третьей строчке.

«Локомотив» в следующем туре 8 декабря на выезде сыграет с «Краснодаром». «Химки» в тот же день на чужом поле встретятся с «Динамо».