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02:39, 1 декабря 2024Интернет и СМИ

На Западе спрогнозировали реакцию Путина на слова Зеленского о территориях

Корреспондент Sky News Беннет: слова Зеленского о территориях порадуют Путина
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Mikhail Tereshchenko / Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский порадует президента России Владимира Путина словами о готовности отказа от территорий в обмен на членство страны в Североатлантическом альянсе. Реакцию российского лидера спрогнозировал корреспондент британского телеканала Sky News Айвор Беннет.

«Я думаю, что Владимир Путин будет счастлив после этого интервью», — предположил он. Как утверждает Беннет, после длительного противостояния по поводу окончания конфликта Зеленский, «похоже, моргнул первым, дав яснейший на данный момент сигнал о том, что Украина может быть готова уступить территорию в рамках мирного соглашения».

Ранее украинский лидер заявил, что хочет поработать напрямую с избранным президентом США Дональдом Трампом, «потому что люди вокруг него говорят по-разному». Он признал, что странам надо будет попытаться найти «новую модель» общения.

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