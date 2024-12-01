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00:37, 2 декабря 2024Экономика

Названо последствие засухи в Бразилии и тайфунов во Вьетнаме

Засуха в Бразилии и тайфуны во Вьетнаме грозят удорожанием кофе на 25%
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

В 2025 году кофе может подорожать на четверть из-за плохих погодных условий в странах-поставщиках — Бразилии и Вьетнаме. Об этом рассказал эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин в беседе с РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что в Бразилии наблюдается засуха, а во Вьетнаме — тайфуны и дожди. Поэтому медианная цена может вырасти на 20—25 процентов.

До этого менеджер по коммуникациям компании «Милфудс» Павел Майоров также предупредил россиян о возможном подорожании кофе. Этому, по его словам, будет способствовать общая нехватка кофейных зерен в мире, которая прогнозируется в следующем году.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года Бразилия поставила кофейные зерна в Россию на рекордную сумму в 27,7 миллиона долларов.

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