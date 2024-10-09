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08:34, 9 октября 2024Экономика

Поставки кофе из Бразилии в Россию взлетели

РИА Новости: Бразилия поставила кофейные зерна в РФ на рекордные $27,7 миллиона

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В сентябре 2024 года Бразилия поставила кофейные зерна в Россию на рекордную сумму в 27,7 миллиона долларов. О взлете поставок сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможенной службы латиноамериканской страны.

Достигнутый результат превысил августовское значение на треть, а показатель за тот же период 2023 года — почти вдвое. В физическом плане поставки за месяц выросли на 29 процентов, год к году — на 34 процента. Совокупный экспорт кофейных зерен из Бразилии в Россию в сентябре составил 6,3 тысячи тонн.

В то же время средняя стоимость тонны этой бразильской продукции для российских импортеров за 12 месяцев увеличилась на 45 процентов. В месячном выражении показатель вырос на три процента и достиг уровня в 439,2 доллара. Для сравнения, биржевые цены на арабику за последний год увеличились 1,9 раза, а на робусту — в 2,2 раза.

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По итогам первого месяца осени Россия сохранила за собой десятое место в списке крупнейших импортеров кофейных зерен из Бразилии. Лидером оказалась Германия, закупившая продукцию на общую сумму в 163 миллиона долларов. В топ-3 также вошли США (150 миллионов) и Италия (119 миллионов). Четвертую строчку заняла Бельгия (96 миллионов), пятую — Япония (52 миллиона).

Ранее менеджер по коммуникациям компании «Милфудс» Павел Майоров предупредил россиян о возможном подорожании кофе. Этому, по его словам, будет способствовать общая нехватка кофейных зерен в мире, которая прогнозируется в следующем году. Майоров уточнил, что производители уже сейчас стараются адаптироваться к новым условиям и пытаются обеспечить стабильность собственной цепочки поставок во избежание резкого роста цен на данную продукцию.

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