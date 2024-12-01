Украина показала незаметные для дронов военные катера

Минобороны Украины показало военный катер в ослепляющем дроны камуфляже

Для окраски малых бронированных артиллерийских катеров Минобороны Украины начало применять специальный камуфляж, разработанный в Великобритании еще во время Первой мировой войны. Об этом со ссылкой на сообщения ведомства в социальных сетях, проиллюстрированные соответствующими снимками, пишет РБК.

Представленное судно класса Island окрашено зубчатыми узорами разных оттенков серого, что усложняет идентификацию с помощью оптических приборов. Использовать этот метод перестали с развитием радаров.

Эксперт по морским силам Института объединенных вооруженных сил Великобритании Сидхарт Каушал подтвердил, что такой камуфляж выглядит именно как традиционный ослепляющий. Целью его, скорее всего, являются оптические датчики на беспилотниках, которые не оборудованы корабельными радарами.

По задумке, набор угловатых форм и контрастных цветов мешает опознать форму корабля, его курс и скорость, а значит, не дает нанести прицельный удар. При этом Украина стала не первой, кто применил такую окраску в последнее время. В 2021 году в ослепляющий камуфляж впервые с 1945 года перекрасили новый патрульный корабль британского флота HMS Tamar.

Ранее сообщалось о взрывах и ярких вспышках в небе в районе Сочи, которые заметили местные жители. Позднее в Минобороны отчитались о том, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили три беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря.