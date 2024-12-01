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16:34, 1 декабря 2024Бывший СССР

На Украине сотрудник военкомата разбил окно автомобиля и вытащил водителя

В Харькове сотрудник ТЦК разбил окно машины и вытащил водителя
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Сотрудник харьковского военкомата разбил окно автомобиля, заставляя водителя выйти. Об этом сообщило украинское издание «Политика страны», опубликовав видео инцидента.

На ролике видно, как сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкоматов на Украине) выбил стекло машины и силой вытащил из нее мужчину.

Ранее рестораны во Львове сообщили, что готовятся к закрытию. Причинами упадка в украинском городе называют деятельность сотрудников ТЦК и бегство украинцев в Евросоюз.

В ноябре сотрудник ТЦК Артем в интервью британской газете Telegraph сравнил мобилизованных с животными. «Иногда это похоже на то, как справиться с загнанной в угол крысой», — рассказал военком.

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