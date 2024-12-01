В Харькове сотрудник ТЦК разбил окно машины и вытащил водителя

Сотрудник харьковского военкомата разбил окно автомобиля, заставляя водителя выйти. Об этом сообщило украинское издание «Политика страны», опубликовав видео инцидента.

На ролике видно, как сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкоматов на Украине) выбил стекло машины и силой вытащил из нее мужчину.

Ранее рестораны во Львове сообщили, что готовятся к закрытию. Причинами упадка в украинском городе называют деятельность сотрудников ТЦК и бегство украинцев в Евросоюз.

В ноябре сотрудник ТЦК Артем в интервью британской газете Telegraph сравнил мобилизованных с животными. «Иногда это похоже на то, как справиться с загнанной в угол крысой», — рассказал военком.