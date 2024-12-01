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17:14, 1 декабря 2024Бывший СССР

Песков заявил об исчезновении на Западе заявлений о победе Украины

Песков: на Западе почти не слышно заявлений о непременной победе Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/ Reuters

На Западе уже почти не слышно заявлений о непременной победе Украины над Россией, так как настроения политиков меняются. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Их почти не слышно, таких заявлений. (…) У действующих политиков действительно настроение меняется», — сказал он.

Ранее кандидат в президенты Польши от ультраправого объединения «Конфедерация» Славомир Менцен заявил, что солдаты республики не будут участвовать в «войне за Крым и Донбасс». По его словам, польская армия должна быть сильной и защищать свою страну, а не другие.

В воскресенье, 1 декабря, депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что перестановки, проведенные Владимиром Зеленским в командовании Вооруженных сил страны увеличили риск потери территорий Киевом. По ее словам, у переведенного на должность командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого не будет карт-бланша, так как его заместителями окажутся люди из окружения Сырского, а кадровый состав «сформирован из кумовьев, сватов и друзей генеральских кланов».

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