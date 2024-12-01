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16:20, 1 декабря 2024Бывший СССР

В Раде заявили об увеличении риска потери Украиной территорий

Безуглая: перестановки Зеленского в ВСУ увеличили риски потери территорий Киевом
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/ Reuters

Перестановки в командовании Вооруженных сила Украины (ВСУ), проведенные президентом страны Владимиром Зеленским, лишь увеличили риски потери территории Киевом. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что украинский лидер назначил Михаила Драпатого командующим Сухопутными войсками, командира 93-й бригады полковника Павла Палису — заместителем главы своего офиса, а также перевел на пост заместителя главнокомандующего ВСУ Олега Апостола. «Риск потери [подконтрольных Киеву территорий ДНР] до инаугурации Трампа вырастает в разы», — рассказала парламентарий.

По ее словам, на тыловой должности командующего Драпатый будет заниматься подготовкой резервов и координацией работы территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Безуглая подчеркнула, что у него не будет карт-бланша, так как его заместителями окажутся люди из окружения Сырского, а кадровый состав «сформирован из кумовьев, сватов и друзей генеральских кланов».

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