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02:03, 1 декабря 2024Мир

Посол раскрыл позицию Перу по поставкам оружия Украине

Посол Романченко: Перу воздерживается от поставок оружия Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Перу формирует нейтралитет и воздерживается от поставок советской военной техники Украине. Об этом в беседе с ТАСС сообщил посол РФ в Перу Игорь Романченко.

По его словам, страна не захотела вставать на сторону Запада в этом вопросе. «Лима призывает к мирному политическому разрешению украинского конфликта дипломатическим путем», — подчеркнул Романченко.

Он также высказался об отношениях России и Перу, отметив, что сейчас они переживают непростые времена. «В ООН и на других международных форумах перуанские представители (...) голосуют по украинской тематике в большинстве случаев вместе с так называемым коллективным Западом», — рассказал посол.

Ранее депутат Бундестага Грегор Гизи назвал способ остановить конфликт на Украине — по его словам, для этого страны Запада должны предложить России перемирие с условием прекращения поставок оружия Киеву.

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