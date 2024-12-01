Посол Романченко: Перу воздерживается от поставок оружия Украине

Перу формирует нейтралитет и воздерживается от поставок советской военной техники Украине. Об этом в беседе с ТАСС сообщил посол РФ в Перу Игорь Романченко.

По его словам, страна не захотела вставать на сторону Запада в этом вопросе. «Лима призывает к мирному политическому разрешению украинского конфликта дипломатическим путем», — подчеркнул Романченко.

Он также высказался об отношениях России и Перу, отметив, что сейчас они переживают непростые времена. «В ООН и на других международных форумах перуанские представители (...) голосуют по украинской тематике в большинстве случаев вместе с так называемым коллективным Западом», — рассказал посол.

Ранее депутат Бундестага Грегор Гизи назвал способ остановить конфликт на Украине — по его словам, для этого страны Запада должны предложить России перемирие с условием прекращения поставок оружия Киеву.